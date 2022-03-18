Ruslarla çatışma anını görüntüleyen Ukrayna askeri kayıt anındayken mermilerin hedefi oldu - Son Dakika
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Ruslarla çatışma anını görüntüleyen Ukrayna askeri kayıt anındayken mermilerin hedefi oldu

18.03.2022 08:48

Rus askerleri tarafından hedef alınan bir Ukrayna askeri kamerasıyla çatışma anını görüntülerken Rus mermilerinin hedefi oldu.

Rus askerleri tarafından hedef alınan bir Ukrayna askeri kamerasıyla çatışma anını görüntülerken Rus mermilerinin hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı Ukrayna askerleri yoğun bir direniş gösteriyor. Bu direnişlerin bir başka örneği başkent Kiev'in dışında yaşandı. Rus birliklerinin Kiev'e girmesini önlemek için şehir dışına siperler kazan Ukrayna askerleri Rus askerlerine karşı çatışırken bir Ukrayna askeri de yine aynı amaçla Rus askerleri ile çatıştı. Bir araziye hendek kazan Ukrayna askeri, RPK tipi Sovyet yapımı bir silahla Rus askerlerini gözüne kestirdi. Rus askerleri de bu sırada Ukrayna askerini hedef alınca karşılıklı olarak her 2 taraf arasında çatışma başladı. Aynı zamanda kamerasıyla çatışma anını kayda başlayan Ukrayna askeri Rus tarafından gelen mermilerin hedefi oldu. Kazdığı çukura düşen Ukrayna askeri yakınındaki arkadaşlarından destek talep etti.

Edinilen bilgilere göre Ukrayna askerinin askeri revire götürüldüğü, omzundan hafif bir şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Ruslarla çatışma anını görüntüleyen Ukrayna askeri kayıt anındayken mermilerin hedefi oldu
Ruslarla çatışma anını görüntüleyen Ukrayna askeri kayıt anındayken mermilerin hedefi oldu
Ruslarla çatışma anını görüntüleyen Ukrayna askeri kayıt anındayken mermilerin hedefi oldu

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Kaynak: İHA

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