Son Dakika Haberleri: "Ruslarla görüşüyoruz sorunların hepsi çözülecek"
Son Dakika Güncel 'Ruslarla görüşüyoruz sorunların hepsi çözülecek' - Son Dakika

"Ruslarla görüşüyoruz sorunların hepsi çözülecek"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ruslarla görüşüyoruz, devriyeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ruslarla görüşüyoruz, devriyeler sürüyor. Sorunların hepsi çözülecek" dedi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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