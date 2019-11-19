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"Ruslarla görüşüyoruz sorunların hepsi çözülecek"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ruslarla görüşüyoruz, devriyeler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ruslarla görüşüyoruz, devriyeler sürüyor. Sorunların hepsi çözülecek" dedi.
(İHA)
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