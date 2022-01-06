Russ ve Turko'nun yeni takımları belli oldu mu? - Son Dakika
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Russ ve Turko'nun yeni takımları belli oldu mu?

06.01.2022 01:32
Russ ve Turko'nun yeni takımları belli oldu mu?

Yıldız oyuncular Avrupa'da mı mücadele edecek?

VCT 2021: EMEA Son Şans Elemeleri'nde geçmiş performanslarının çok altında bir performans sergileyen ve turnuvadan kısa sürede elenen SuperMassive Blaze takımından turnuva sonrası üç isim inaktif pozisyona geçip yeni takım arayışına girmişti. Takımın IGL rolündeki Melih "pAura" Karaduran, önce takımdan ayrılmış ve kısa bir süre sonra BBL Esports'a transfer olmuştu.

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pAura'nın transferinin ardından gözler diğer iki inaktif oyuncu olan russ ve Turko'ya çevrildi. İki yıldız oyuncunun da Avrupa'ya transfer olacağı öne çıkan iddialar arasındaydı.

SuperMassive Blaze Erkek VALORANT Takımı

  • Baran "Izzy" Yılmaz
  • Eren "Brave" Kasırga
  • Caner "CyderX" DemirIGL
  • Göktuğ "XiSTOU" Canciğer

İnaktif Oyuncular

  • Mehmet "Turko" Özen
  • Batuhan "russ" Malgaç

Teknik Kadro

  • Berker "gandhi" Kubat - Analist

Russ ve Turko Avrupa'ya mı Transfer Oldu?

3 Ocak Pazartesi günü 2022 Champions Tour: 1. Aşama için kayıtlar açıldı. Avrupa'da birçok takım kayıt olurken henüz kadrosunu tamamlayan Vodafone Giants da kayıt olan takımlar arasındaydı. İspanyol ekibinin turnuvaya kayıt olduğu kadro şu şekildeydi:

  • Batuhan "russ" Malgaç
  • Adolfo "Fit1nho" Gallego
  • Fabian "Quick" Pereira Gomez
  • Adam "Jesse" Ctvrtnícek
  • Ondrej "MONSTEERR" Petru

Teknik Kadro

  • Tanishq "Tanizhq" Sabharwal - Koç

russ'un da bu kadroda olması dikkat çekti. Takımdan ve yıldız oyuncudan herhangi bir duyuru yapılmasa da bu durum çok konuşulmaya başlandı. Kısa süre sonra Vodafone Giants, katılımcılar arasından silindi. Şu anda takım ve oyuncular sitede gözükmüyor.

5 Ocak Çarşamba günü kayıt yaptıran İtalyan takım Dsyre'nin kadrosunda Turko'nun olması dikkat çekti. Yıldız oyuncunun da kariyerinin devamının nasıl şekilleneceği henüz netleşmemiş durumda. Kadroda Futbolist'in eski koçu Enrico "Sytu" Bonfiglioli de yer alıyor. Dsyre'nin kayıt olan kadrosu şu şekilde:

  • Mehmet "Turko" Özen
  • Taranvir "bipo" Singh
  • Calvin "MAGiK" Spaaij
  • Marc "Honeybee" Begley
  • Umberto "mass3R" Artuso

Teknik Kadro

  • Enrico "Sytu" Bonfiglioli Koç

Geçmişte yayılan söylentilere şu an yapılan kayıtlara bakıldığında iki oyuncununda 2022 sezonunu Avrupa'da geçirmesi çok yüksek ihtimal gözüküyor.

Russ ve Turko'nun yeni takımları belli oldu mu?
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Kaynak: Esporgazetesi

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