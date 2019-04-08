Russell Crowe'dan Fenerbahçe Paylaşımı
1 saat önce
Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, Twitter hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.
Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe
, Twitter
hesabından Fenerbahçe
ile ilgili paylaşımda bulundu.
55 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, yaptığı paylaşımda "Eğer hiç İstanbul
'u görmediyseniz onu listenize koyun. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden bir tanesi. Bu şehre ve Fenerbahçe'ye bayıldım." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulüpte, Twitter'daki İngilizce hesabından ünlü aktöre hitaben "Bazı güçlü kelimeleri sadece Russell Crow gibi gladyatörler söyleyebilir. İstanbul'a hoş geldiniz." paylaşımını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:32 Kaynak: AA
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