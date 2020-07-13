Russell Westbrook koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını spor camiasından bir kişiye daha bulaştı. NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'te forma giyen Russell Westbrook, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 31 yaşındaki yıldız isim, karantinaya alındı.



Sosyal medyadan haberi duyuran Westbrook şunları yazdı:



"Takımımla birlikte Orlando'ya gitmeden önce yapılan koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu anda karantinaya alındım. Kendimi iyi hissediyorum. Bir an önce iyileşip takıma katılmayı bekliyorum. İyi mesajlarınız için teşekkürler. Lütfen bu virüsü ciddiye alın ve güvende kalmak için maske kullanın"



