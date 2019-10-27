Son Dakika Haberleri: Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geçti
Son Dakika Spor Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geçti

Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geçti

25 dakika önce

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Rockets, sahasında Pelicans'ı 126-123 mağlup etti ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geçti, System.String[]

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Rockets, sahasında Pelicans'ı 126-123 mağlup etti ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.


Rockets'ta Westbrook, 28 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak kariyerinde 139. kez bu istatistiğe ulaştı. Böylece Westbrook, NBA'de en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ı geride bıraktı. Kariyerinde 181 "triple-double" yapan Oscar Robertson, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.


James Harden'ın Rockets adına 29 sayı attığı maçta Pelicans'ın en skorer ismi ise 35 sayıyla Brandon Ingram oldu.


- Ersan İlyasova'nın 11 sayısı yetmedi


Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'e uzatma periyodu sonucu 131-126 yenildi.


İkide iki yapan Heat'te Goran Dragic 25, Bam Adebayo 19 sayı kaydetti.


Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 17 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 25 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 20 dakika 28 saniye süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Milwaukee Bucks-Miami Heat: 126-131 (Uzatmada)


Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117


New York Knicks-Boston Celtics: 95-118


Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-99 Chicago Bulls-Toronto Raptors: 84-108


Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 110-99


Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 126-123


San Antonio Spurs-Washington Wizards: 124-122


Utah Jazz-Sacramento Kings: 113-81


Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 130-122


Los Angeles Lakers, Ersan İlyasova, Magic Johnson, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:57 
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