Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geçti

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Rockets, sahasında Pelicans'ı 126-123 mağlup etti ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.



Rockets'ta Westbrook, 28 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak kariyerinde 139. kez bu istatistiğe ulaştı. Böylece Westbrook, NBA'de en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ı geride bıraktı. Kariyerinde 181 "triple-double" yapan Oscar Robertson, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.



James Harden'ın Rockets adına 29 sayı attığı maçta Pelicans'ın en skorer ismi ise 35 sayıyla Brandon Ingram oldu.



- Ersan İlyasova'nın 11 sayısı yetmedi



Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'e uzatma periyodu sonucu 131-126 yenildi.



İkide iki yapan Heat'te Goran Dragic 25, Bam Adebayo 19 sayı kaydetti.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 17 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 25 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 20 dakika 28 saniye süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.



Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...



Milwaukee Bucks-Miami Heat: 126-131 (Uzatmada)



Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117



New York Knicks-Boston Celtics: 95-118



Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-99 Chicago Bulls-Toronto Raptors: 84-108



Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 110-99



Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 126-123



San Antonio Spurs-Washington Wizards: 124-122



Utah Jazz-Sacramento Kings: 113-81



Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 130-122



