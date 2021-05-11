Russell Westbrook, NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı - Son Dakika

Russell Westbrook, NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı

11.05.2021 11:15
Russell Westbrook, NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı, System.String[]

Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook, 125-124 kaybettikleri Atlanta Hawks karşılaşmasında kariyerinin 182'inci "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunun yeni sahibi oldu.

Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook, 125-124 kaybettikleri Atlanta Hawks karşılaşmasında kariyerinin 182'inci "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunun yeni sahibi oldu.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Hawks'ın, konuk ettiği Wizards'ı tek sayı farkla yendiği maçta NBA rekoru kırıldı.

Sezonun 38. galibiyetini alarak konferansında 5. sırada yer alan Hawks'ta Trae Young 36 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, John Collins 28 sayı ve 8 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 25 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Clint Capela 22 ribaunt, 10 sayı ve 4 blokla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 37. kez kaybeden konferans 10'uncusu Wizards'ta all-star Russell Westbrook 28 sayı, 21 asist ve 13 ribauntla kariyerinin 182. "triple double"ını yaparak Oscar Robertson'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu. Maçta Rui Hachimura 20, Robin Lopez 18, Ish Smith 16, Davis Bertans 15 sayıyla skora katkı sağlasa da galibiyet için yeterli olmadı.

Warriors galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'i 119-116 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

Sezonun 36. galibiyetine ulaşan konferans 8'incisi Warriors'ta 36 sayı, 6 asist ve 4 ribauntluk performans sergileyen Stephen Curry, üst üste 7. maçında 30 sayı barajını aştı. Jordan Poole 20, Kent Bazemore 19, Andrew Wiggins 14 sayı, Draymond Green ise 12 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 19. kez kaybetmesine rağmen 50 galibiyetle konferans liderliğini sürdüren Jazz cephesinde Jordan Clarkson 41 sayı ve 7 ribaunt, Bojan Bogdanovic 27 sayı ve 6 ribaunt, Rudy Gobert 10 sayı ve 16 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 125-124

Cleveland Cavaliers- Indiana Pacers: 102-111

Memphis Grizzlies- New Orleans Pelicans: 115-110

San Antonio Spurs- Milwaukee Bucks: 146-125

Golden State Warriors-Utah Jazz: 119-116

Portland Trail Blazers- Houston Rockets: 140-129

Amerikan Basketbol Ligi, Washington Wizards, Russell Westbrook, Atlanta Hawks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Russell Westbrook, NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı Şafak Susamcıoğlu, çocuğuna içki içirdiği iddiasıyla boşanmak üzere olduğu eşinden şikayetçi oldu Şafak Susamcıoğlu, çocuğuna içki içirdiği iddiasıyla boşanmak üzere olduğu eşinden şikayetçi oldu İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması

Son Dakika Haberleri
11:56 Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu
11:47 Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
11:38 İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:27 O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
11:26 Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam
11:01 Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış
10:56 İdlip'ten acı haber! Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
09:54 Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?
09:45 Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor         
11:48
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor         
11:36
Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam         
11:26
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı         
10:30
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
10:01
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi         
07:40
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 12:00:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Russell Westbrook, NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement