Rust oyuncularına müjde: Dev güncelleme yolda! - Son Dakika
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Rust oyuncularına müjde: Dev güncelleme yolda!

04.06.2022 14:38
Rust oyuncularına müjde: Dev güncelleme yolda!

Son zamanların en büyük hayatta kalma oyunlarından biri olan Rust, silah mekanikleri için dev bir güncelleme getiriyor.

Rust, son yılların en geniş içerikli hayatta kalma oyunlarından biri. Oyunun içerisindeki geniş içeriklerin yanında çok oyunculu odaklı bir oynanış da olunca Rust'ı yüzlerce saat oynamak elden değil. Oyunda en çok vakit geçirilen eşyaların silahlar olduğu bir gerçek. Rust çıktığından beri silahların mekaniği pek fazla değişmemişti. Yapımcı stüdyonun duyurduğuna göre, silahları kapsayan devasa bir güncelleme geliyor.

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Rust, silah mekaniklerine büyük bir güncelleme getirecek

Facepunch'ın açıklamasına göre bahsi geçen güncelleme, oyunun çıkışından beri silahlar için yapılmış en büyük iyileştirme olacak. Henüz ekran görüntüleri paylaşılmamış olsa da gelecek yenilikler kabaca belli. İlk bahsetmemiz gereken yenilik, mermilerin saçılma düzeninin değişmesidir. Bu konuda yıllardır bazı şikayetler vardı ve görünüşe göre bu değişiklikle beraber silah ile oynamaya yeniden başlamış gibi olacağız.

Rust oyuncularına müjde: Dev güncelleme yolda!

Saçılma düzenini daha önce 'recoil pattern' olarak duymuş olabilirsiniz. Recoil pattern'i değişen silahlarda mermiler eskisinden daha farklı gidecek, bu da çatışmaları büyük oranda etkileyebilir. Eskiye oranla ne kadar farklı bir silah kullanımı olduğunu yakında göreceğiz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, saatlerce silah antrenman yapanlar çatışmanın kazananı olacak.

Diğer önemli yenilik ise crosshair, yani nişangahın değişimi olacak. Nişangahta büyük bir değişim olmasa da artık düşmana hasar verdiğinizde size bunu hissettiren simgeler ekran belirecek. Muhtemelen bunu ayarlardan kapatmak mümkün olacaktır, yine de bir şans vermek en iyisi olabilir. Bununla birlikte, bir düşmana hasar verdiğinizde saçılan kanların daha iyi görüneceği söylendi.

Rust oyuncularına müjde: Dev güncelleme yolda!

Umuyoruz ki bu değişiklikler, alıştığımız çatışma mekaniklerini olumsuz etkilemez. Rust'ı yıllardır oynayanların bu değişikliklerden zarar mı, yoksa yarar mı göreceği yakında belli olacak. Güncellemenin ne zaman çıkacağı belli olmasa da fazla beklemeyeceğimize inanıyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

Sony, Rust, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rust oyuncularına müjde: Dev güncelleme yolda! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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