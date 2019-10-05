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Rüstem Derin'den bir rekor daha

1 saat önce

3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Rüstem Derin yeni bir Türkiye rekoru daha kırdı.

Rüstem Derin'den bir rekor daha, System.String[]

3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Rüstem Derin yeni bir Türkiye rekoru daha kırdı.

3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda son gün yarışları yapılıyor. Kaş'ta düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli sporcu Rüstem Derin, yeni Türkiye rekoru kırdı.

Kaş Belediyesi'nin desteğiyle CMAS ile TSSF tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda ev sahibi Türkiye ile Rusya, Brezilya, Polonya ve Kolombiya olmak üzere 5 ülkeden toplamda 26 sporcu İp Destekli Sabit Ağırlık (FIM) disiplininde mücadele ediyor.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında gerçekleşen şampiyonada, sabah yapılan yarışlarda Türkiye rekoru kırıldı. Dünya Kupası yarışlarında ikinci olan milli sporcu Rüstem Derin, 3.16 dakika 83 metre derecesiyle yeni rekora imza atarak, Türkiye Şampiyonasında birinci oldu ve altın madalya kazandı.

Dün gerçekleşen yarışlarda da, Çift Paletli Sabit Ağırlık (CW-BF) disiplininde 2.50 dakikada 83 metreye dalan Derin, hem dünya hem Türkiye rekoru kırmıştı.

(Talip Demirci/İHA)

Kaş Belediyesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
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