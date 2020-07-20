Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı - Son Dakika

Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Rüştü Bey İşhanı'nda çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Rüştü Bey İşhanı'nda çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya restorasyon çalışmaları devam eden Rüştü Bey İşhanı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Akkaya'ya; Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük, KOSKİ Akşehir Şube Müdürü Burhan Akçer' de eşlik etti.


İnşaat çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Akkaya, "Akşehir Belediyemiz tarafından Restorasyonu devam eden Rüştü Bey İşhanı'ndayız. İnşaatımız gayet hızlı bir şekilde ilerlemekte ve büyük ölçüde tamamlanmıştır. Şimdi ise zemin düzenlemesine geçmek üzereyiz. Tabi burası çok eski bir çalışma merkezidir. Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Akşehir KOSKİ Müdürlüğümüzle birlikte koordine ederek tamamlanması için çalışmalarımızı başlattık. Zemin üzerine kaplaması yapıldığı takdirde tekrar bir kazma durumu olmasın diye tedbirlerimizi şimdiden alıyoruz. Bu restorasyon çalışmamızda bize destek verdikleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Akşehir Belediyemizin de katkılarıyla bu çalışmayı yürütüyoruz. Bittiği zaman inşallah Akşehir'imizin merkezinde, İplikçi Camimizin yanında, yaşlılarımızın ve gençlerimizin, nostaljik bir mekanda vakit geçirebilecekleri çay içebilecekleri, kahve içebilecekleri nezih bir alan olacaktır. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:35 Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 22:15:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]