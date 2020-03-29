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Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı
1 saat önce
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 46 yaşındaki eski milli kalecinin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 46 yaşındaki eski milli kalecinin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:50
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