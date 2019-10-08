Son Dakika Haberleri: Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
Son Dakika Spor Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

42 dakika önce

Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu, System.String[]

Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 46 yaşındaki eski milli kaleci, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu.

Daha önce Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü görevini de yapan Rüştü Reçber, Türk futbol tarihinde 120 kez ile ay-yıldızlı formayı en çok giyen isim olmuştu. Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korumuştu.

Rüştü Reçber, A Milli Takım'ın 2002'de Dünya Kupası'nda, 2003'te ise Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de de Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Rüştü Reçber, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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