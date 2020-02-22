Rüsubat kaynaklı taşkınları önleyecek "geçirgen bentler" için patent başvurusu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rüsubat kaynaklı taşkınları önleyecek 'geçirgen bentler' için patent başvurusu yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Rüsubat kaynaklı taşkınları önleyecek "geçirgen bentler" için patent başvurusu yapıldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, rüsubat kaynaklı taşkınlara son vermek amacıyla rüsubat tutucu geçirgen bentlerin AR-GE çalışmaları sonucunda 2 farklı model tasarlayarak patent başvurularını yaptı.

Rüsubat kaynaklı taşkınları önleyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, rüsubat kaynaklı taşkınlara son vermek amacıyla rüsubat tutucu geçirgen bentlerin AR-GE çalışmaları sonucunda 2 farklı model tasarlayarak patent başvurularını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen taşkınların en büyük sebeplerinden birini taşkın suyuyla yukarı havzalardan gelen ağaç, dal, kütük benzeri odunsu malzemelerin köprü ve menfezleri tıkayarak barajlama yapması oluşturuyor.

Bu sorunun çözümüne yönelik, dünyada son yıllarda geçirgen bentlerin inşasına ağırlık verilmiş ve Türkiye'deki ilk geçirgen bent uygulaması da Rize'de yapılmıştı.

Bu kapsamda, DSİ Rize Bölge Müdürlüğü, rüsubat tutucu geçirgen bentlerin AR-GE çalışmaları kapsamında 2 farklı model tasarlayarak patent başvurusu yaptı. Söz konusu fikri eserlerin deneyleri Rize Bölge Müdürlüğü hidrolik laboratuvarında tamamlandı.

"Dalgakıran" ayaklı modelin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patenti alınırken "Gemiburnu" tip model ise uluslararası patent başvurusu aşamasında bulunuyor.

Bentlerin işletilmesine kolaylık

Selle gelen odunsu materyalle önü hızla tıkanan bentlerin sıklıkla iş makinalarıyla temizlenmesi gerekiyor, bu da bentlerin işletilmesini zorlaştırıyor. Geliştirilen bu iki geçirgen bent modeliyle rüsubat kaynaklı taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Özellikle son yıllarda Karadeniz Bölgesi'ndeki taşkın sorununun çözümüne yönelik çok sayıda öncü ve yenilikçi proje üreten DSİ; geçirgen bentlerin yanında, moloz bariyerleri, taşkın müzesi, taşkın acil müdahale ekibi, mobil taşkın koordinasyon merkezi, taşkın müdahale planı, deniz dalgalarının nehir taşkınlarına etkisi projesi, taşkın ve heyelan erken uyarı pilot çalışmaları, bölge menfezlerinin büyütülmesi kararı, pürüzlülük katsayısının revizyonu çalışmaları gibi birçok projeyi hayata geçirdi.

Rize, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nda e-Başvuru dönemi başladı! Kadınlar soyadı değişikliklerini e-Devlet'ten yapabilecek
Abdullah Gül'ün Gezi Parkı'yla ilgili sözlerine AK Parti'den ilk tepki Süleyman Soylu'dan geldi Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:39:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rüsubat kaynaklı taşkınları önleyecek "geçirgen bentler" için patent başvurusu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]