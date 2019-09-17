Son Dakika Haberleri: Rüşvet aldığı iddia edilen mübaşir tutuklandı
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Rüşvet aldığı iddia edilen mübaşir tutuklandı

41 dakika önce

Düzce'de rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan mübaşir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rüşvet aldığı iddia edilen mübaşir tutuklandı, System.String[]

Düzce'de rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan mübaşir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Düzce Adliyesinde görev yapan mübaşir M.Ö'nün, bir vatandaştan "iş görme" bahanesi ile maddi menfaat elde ettiği ihbarı üzerine kişi takibe alındı.

M.Ö'nün, şikayetin olduğu gün bir vatandaştan para temin ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheli adliye polisi tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı mahkemece "ikna suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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