Son Dakika Haberleri: Rüşvet iddiasında 2 memur adli kontrolle serbest
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Rüşvet iddiasında 2 memur adli kontrolle serbest

40 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan orman işletme müdürlüğünde görevli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet iddiasında 2 memur adli kontrolle serbest, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan orman işletme müdürlüğünde görevli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İmamoğlu ilçesi bölge şefi E.I işletmede ihale alan müteahhit T.D.'den iddiaya göre yüzde 10 komisyon istediği ve Orman Muhafaza memuru E.K.'nın da müteahhit T.D.'den rüşvet aldıkları iddiası ile emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Kozan Adliyesinde ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:59 Kaynak: İHA
Memur, Adana, Kozan, 3. Sayfa
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