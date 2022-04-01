Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı - Son Dakika
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Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı

01.04.2022 01:13
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı

İZMİR'in Konak İlçe Belediyesinde Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görev yapan memurlardan Y.K.'nın, rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Konak İlçe Belediyesinde Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görev yapan memurlardan Y.K.'nın, rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Y.K. ev hapsi alırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konak Belediyesinde Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görevli memur Y.K.'nın, esnaftan rüşvet istediği yönündeki şikayet üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı soruşturma başlattı. Savcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.K.'yı takibe aldı. Polis ekipleri, seri numaraları belirlenen paraları Y.K.'nın esnaftan rüşvet olarak aldığı sırada, suçüstü yaptı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgisi olduğu ileri sürülen 3 belediye çalışanını daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K.'ya ev hapsi verilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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Hisarcık, Rüşvet, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı - Son Dakika


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