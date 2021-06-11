Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan müdür serbest bırakıldı - Son Dakika

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan müdür serbest bırakıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir kişinin şikayeti üzerine evinde ve belediyedeki odasına arama yapılan Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş. 9 Haziran tarihinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan A.Ş. adliyeye sevk edildi. A.Ş., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. - İZMİR

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