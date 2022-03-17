Gülen'in avukatı ile 6 sanığa verilen hapis cezalarına istinaf onayı - Son Dakika
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Gülen'in avukatı ile 6 sanığa verilen hapis cezalarına istinaf onayı

17.03.2022 11:09
Gülen'in avukatı ile 6 sanığa verilen hapis cezalarına istinaf onayı

FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığı suçlamasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in de bulunduğu 6 sanığa verilen hapis cezaları, Ankara Bölge Adliye...

FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığı suçlamasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in de bulunduğu 6 sanığa verilen hapis cezaları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından hukuka uygun bulundu.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 29 Eylül 2021'de görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker, eski icra memuru kardeşi Yaşar Şeker, diğer kardeşi Musa Şeker, Nazif Gürkan Şen, Hilal Kamacı ve Betül Fırat'a ceza yağdı. Mahkeme heyeti Adnan Şeker'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'zincirleme şekilde rüşvet vermek', 'gizliliği ihlal' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 35 yıl hapis cezası verildi. Aynı suçlardan sanık Musa Şeker'e 28 yıl 9 ay, eski icra dairesi katibi Yaşar Şeker'e 29 yıl 4 ay 15 gün, avukat Hilal Kamacı'ya 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Rüşvet karşılığında hakkında yakalama kararı verilen FETÖ şüphelilerine ilişkin örgüt avukatlarına bilgi veren eski zabıt katibi Nazif Gürkan Şen ise aynı suçlardan 32 yıl 1 ay, başka bir mahkemede FETÖ üyeliğinden yargılaması süren avukat Betül Fırat da 'gizliliği ihlal' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef bütün suçlardan beraat etti. Karar sonrası sanık avukatları dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

İSTİNAF KARARLARI HUKUKA UYGUN BULDU

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğunu belirledi. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 24'ncü Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi. İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Kararın ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülen'in avukatı ile 6 sanığa verilen hapis cezalarına istinaf onayı - Son Dakika


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