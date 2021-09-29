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Rüşvet karşılığı FETÖ soruşturmalarında bilgi sızdıran sanıklara hapis cezası - Son Dakika

Rüşvet karşılığı FETÖ soruşturmalarında bilgi sızdıran sanıklara hapis cezası

29.09.2021 12:45
Rüşvet karşılığı FETÖ soruşturmalarında bilgi sızdıran sanıklara hapis cezası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), avukatlar aracılığıyla rüşvet verilen katip üzerinden kendi üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör örgütü şüphelisi hakkındaki soruşturma ve yakalama kararlarını sızdırdığı iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), avukatlar aracılığıyla rüşvet verilen katip üzerinden kendi üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör örgütü şüphelisi hakkındaki soruşturma ve yakalama kararlarını sızdırdığı iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanıklar Adnan, Musa ve Yaşar Şeker kardeşler ile Nazif Gürkan Şen, Hilal Kamacı ve Betül Fırat tutuklu bulundukları cezaevlerinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Gökan Günaydın, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirterek, sanıkların son sözlerini aldı. Duruşmaya verilen aranın ardından Başkan Günaydın, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, "zincirleme şekilde rüşvet vermekten" 17 yıl 6 ay, "gizliliği ihlalden" 2 yıl 6 ay ve "suçluyu kayırma" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu suçlardan Şeker'e toplam 35 yıl hapis cezası verildi.

Aynı suçlardan Musa Şeker 28 yıl 9 ay, eski icra dairesi katibi Yaşar Şeker 29 yıl 4 ay 15 gün, avukat Hilal Kamacı da 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Rüşvet karşılığında hakkında yakalama kararı verilen FETÖ şüphelilerine ilişkin örgüt avukatlarına bilgi veren katip Nazif Gürkan Şen ise aynı suçlardan 32 yıl 1 ay, başka bir mahkemede FETÖ üyeliğinden yargılaması süren avukat Betül Fırat da "gizliliği ihlalden" 2 yıl 6 ay, "suçluyu kayırmadan" 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef bütün suçlamalardan beraat etti.

Şeker kardeşlere FETÖ üyeliğinden ikinci kez ceza

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 3 Haziran'da Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kardeşi Yaşar Şeker de ayın suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Sanıklar hakkında FETÖ soruşturması devam ederken örgütsel eylemlerini sürdürdükleri ve ilk iddianameyle hukuki irtibatın kesildiği gerekçesiyle ikinci kez iddianame hazırlanmıştı.

İddianame

İddianameye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkilileri, 1 Temmuz 2016 ile 15 Ocak 2019 arasında Malatya Doğanşehir Adliyesi'nde yakalama ve soruşturmalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığını fark etti.

İlçe adliyesinin iş yoğunluğu dikkate alındığında sorgulama işlemlerini olağan dışı bulan yetkililerin araştırması sonucu, yakalama bürosu yetkisiyle 8 bin 918, ilamat ve infaz bürosu yetkisiyle 5 bin 781 olmak üzere 14 bin 699 sorgulama yapıldığı tespit edildi.

Bu işlemin 9 bin 830 farklı T.C. kimlik numarası ile yapıldığını ortaya çıkaran yetkililer, adı sorgulanan şüphelilerden 5 bin 738'inin FETÖ, 28'inin PKK, 2'sinin DHKP-C, 4'ünün ise terör örgütü MKP bağlantılı kişiler olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında UYAP üzerinden usulsüz blok sorgulamanın yapıldığı bilgisayarın, Doğanşehir Adliyesi katiplerinden Nazif Gürkan Şen'e ait olduğu anlaşıldı.

Şen'in yıllık izinde olduğu dönemlerde FETÖ soruşturmaları ve yakalamalara ilişkin sorgulamaların ciddi oranda azaldığı belirlendi.

Banka hesap hareketleri mercek altına alınan Şen'in 2014 ile 2017 arasında 10 bin 815 lira olan hesap bakiyesinin, 2017-2018 döneminde 548 bin 665 liraya çıktığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, rüşvet karşılığında Nazif Gürkan Şen ve ona usulsüz sorgulama yaptıran Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, kardeşleri Yaşar ve Musa Şeker ile avukatlar Hilal Kamacı, Betül Fırat ve Hasan Hüseyin Zedef tutuklandı.

İddianamede, rüşvet karşılığında FETÖ'den haklarında yakalama kararı çıkartıldığını öğrenen bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandıkları bilgisi de yer aldı.

Bu kişilerden Emine Kurt Tuğcu'nun, Yunanistan üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı, Tuğcu'nun telefonunda Şen'in avukatlar aracılığıyla gönderdiği UYAP sorgu erkanı görüntüsünün bulunduğu belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Rüşvet, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rüşvet karşılığı FETÖ soruşturmalarında bilgi sızdıran sanıklara hapis cezası - Son Dakika


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