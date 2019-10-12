Son Dakika Haberleri: Rüşvet karşılığı yasa dışı geçiş iddiası
Son Dakika Güncel Rüşvet karşılığı yasa dışı geçiş iddiası

Rüşvet karşılığı yasa dışı geçiş iddiası

8 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınır kapısında rüşvet karşılığı bir Suriyelinin yasa dışı geçişini sağladığı ileri sürülen biri gümrük muhafaza memuru 3 kişi tutuklandı.

Rüşvet karşılığı yasa dışı geçiş iddiası, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınır kapısında rüşvet karşılığı bir Suriyelinin yasa dışı geçişini sağladığı ileri sürülen biri gümrük muhafaza memuru 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de rutin çalışmalar kapsamında kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Suriyelinin ifadesi ve yapılan araştırmada, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan rüşvet vererek Türkiye'ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gümrük muhafaza memuru A.Y. ile S.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Yayladağı, Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi
Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar Yüz nakli operasyonu ile tanınan Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:07:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rüşvet karşılığı yasa dışı geçiş iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]