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Rüşvet operasyonu

57 dakika önce

Ege Üniversitesinde görevli bir makine mühendisi, üniversite tarafından ihaleye çıkarılan mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yaptığı ve ihaleyi kazanan firma yetkilisinden rüşvet istediği iddiasıyla tutuklandı.

Ege Üniversitesinde görevli bir makine mühendisi, üniversite tarafından ihaleye çıkarılan mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yaptığı ve ihaleyi kazanan firma yetkilisinden rüşvet istediği iddiasıyla tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde görevli makine mühendisi M.Z.A'nın ihalede usulsüzlük yaptığı ve rüşvet istediği bilgisi üzerine üniversiteye operasyon düzenledi.
Şüpheli M.Z.A, müşteki A.B'den rüşvet olarak aldığı ve daha önce seri numaraları tespit edilerek kayda alınan 20 bin lira Türk lirası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.Z.A'nın Ege Üniversitesi tarafından ihaleye çıkarılan mal ve hizmet alımları ihalelerinde usulsüzlük yaptığı ve ihaleyi kazanan firma yetkilisinden 300 bin lira rüşvet istediği öğrenildi.
Rüşvet operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:27 Kaynak: AA
Makine Mühendisi, Ege, Güncel
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