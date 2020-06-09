Rüşvet operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, rüşvet karşılığı "ölmüş kişilerin prim günlerinden alınıp prim günleri emekliliğe yetmeyen şahıslara verildiği" iddiasıyla yakalanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde görevli S.İ. ile bu kurumla bir bağlantısı bulunmayan E.Ö. ve C.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.İ. ile E.Ö. tutuklandı. C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:51 Kaynak: İHA
Son Dakika Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu