Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı - Son Dakika
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Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı

6 saat önce

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi'nin Irkutsk bölgesi ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi.

Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı, System.String[]

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi'nin Irkutsk bölgesi ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi. Baskın sırasında bölge ofisi başkan yardımcısının kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştığı, polisin ise sırtına vurduğu görüldü.

Olay, Rusya'nın İrkutsk kentinde 28 Şubat'ta meydana geldi. Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi'nin Irkutsk bölgesi ofisine rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi. Polisin arama yaptığı sırada Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Zhuravlev'in, üzerinde çeşitli finansal kayıtların olduğu belirtilen kağıt parçalarını yutmaya çalıştığı; polisin ise yutkunmakta zorlanan Zhuravlev'in sırtına vurduğu görüldü.

"YEREL GİRİŞİMCİDEN 160 BİN RUBLE ALDI"

Yerel medya, Zhuravlev'in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu. Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polis baskınından görüntü

-Zhuravlev'in kağıt parçalarını yutmaya çalışması

-Polisin Zhuravlev'in sırtına vurması

-Operasyondan görüntüler


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:33 Kaynak: DHA
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