Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi - Son Dakika
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Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi

10.06.2022 15:37

Rüşvet operasyonuyla çok konuşulan Kadıköy Belediyesi'nde Başkan Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki koltuklar, masalar, sandalyeler ve televizyonlar 2 milyon 156 bin 145 liralık borç yüzünden haczedildi. Konu hakkında açıklama yapan Odabaşı, "Hacze konu olan dosya, imar uygulamasından kaynaklanan şuyulandırma bedelinin artırılmasına ilişkindir" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediyesi'nin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.

TESPİT SONRASI YEMEK MASASI VE KOLTUKLAR HACZEDİLDİ

Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu. Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi. Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ODABAŞI'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'ndan haciz işlemiyle ilgili açıklama geldi. Yaklaşık 3 saat süren haciz işlemi sonrasında odada bulunan koltukların, masaların, sandalyelerin ve televizyonun haczedildiğini belirten Odabaşı, "Hacze konu olan dosya, imar uygulamasından kaynaklanan şuyulandırma bedelinin artırılmasına ilişkindir" dedi.

"BAKANLAR KURULU RİSKLİ ALAN İLAN ETTİ"

Dava konusu olan ve Kadıköy Belediye Encümen kararları ile şuyulandırma yapılan alanların; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teklifi üzerine 9 Mayıs 2013 tarih ve 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" ilan edildiğini ifade eden Odabaşı, şunları söyledi:

"6306 sayılı kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasında: 'Bakanlık; riskli alanlara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile tapulaştırma yapmaya… yetkilidir' denilmektedir. Dolayısıyla söz konusu alanlara ilişkin her türlü tasarruf hakkı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aittir."

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasındaki eşyalar 2 milyonluk borç nedeniyle haczedildi

KADIKÖY BELEDİYESİ RÜŞVET SKANDALIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 32'si tutuklanmıştı, 128 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2 AŞAMALI PLAN DEŞİFRE OLMUŞTU

Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta memurları ve mühendislerin, rüşvet çarkını işletebilmeleri için 2 aşamalı sistem kurdukları belirlenmişti. Şebekenin, "taktiksel aşama" denilen birinci evrede, işletme sahipleriyle tanışma, sahte ihbarda bulunma, denetim yapma ve maddi menfaat talep etme konularını gerçekleştirdiği, ikinci aşamada ise "operasyonel evre"ye geçilerek bilgi sızdırma, sahte delil ve belge üretme işlemleri yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Şüphelilerin "resmi hiyerarşinin dışında komuta sistemine sahip olmaları" ve "suç eylemlerinde örgüt üyelerinin birbirleriyle stratejik seviyede irtibatlı ve dayanışma halinde oluşu" rüşvet çarkının örgütlü ve uzun süreli bir sistem olduğunu ortaya koymuştu.

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Kadıköy Belediyesi, Münir Karaloğlu, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi - Son Dakika
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