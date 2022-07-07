Rüşvet soruşturması sonrası görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar: Gerekçesini bilmiyorum

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile CHP'li meclis üyesi Ertan Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

"YAZIDA SADECE 'GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR' DİYOR"

Gözaltına alındıktan sonra dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kayalar, İçişleri Bakanlığı'nın kararının kendisine bugün saat 14.00 civarında ulaştığını belirtti. Kayalar, "Yazıda sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diyor. Gerekçesini bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.

BELEDİYE MECLİSİ 10 GÜN İÇİNDE TOPLANACAK

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler başlıklı 45. maddesine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in belediye meclisini 10 gün içinde toplaması gerekiyor. Buna göre başkanın seçim dönemini aşacak şekilde ceza alması halinde bir başkan, görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak şekilde ceza alması halinde ise başkanvekili seçilecek.

Menderes Belediye Meclisi'nde görevden uzaklaştırılan Kayalar ve Güleç'in dışında 15 CHP'li üye, 8 AK Parti'li ve 1 MHP'li üye bulunuyor.

YENİKENT BELDE BELEDİYE BAŞKANI DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan; Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.