Son Dakika › Dünya › Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu - Son Dakika Dünya
Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu
6 saat önce
Mansur Yavaş, Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:35
Son Dakika Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı