Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Yavaş, Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Milletvekili Sinan Aygün arasındaki 'rüşvet' tartışması büyüyor.

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Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış