Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu - Son Dakika Dünya

Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

6 saat önce

Mansur Yavaş, Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Milletvekili Sinan Aygün arasındaki 'rüşvet' tartışması büyüyor.


Yavaş, Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:35 
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