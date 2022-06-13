RÜŞVET VE BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONUNDA 3 GÜMRÜK MEMURU TUTUKLANDI - Son Dakika
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RÜŞVET VE BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONUNDA 3 GÜMRÜK MEMURU TUTUKLANDI

13.06.2022 23:40
RÜŞVET VE BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONUNDA 3 GÜMRÜK MEMURU TUTUKLANDI

İSTANBUL'da, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaparak kamuyu 750 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen örgüt çökertilip 36 üyesi ve örgüt lideri E.Ç farklı tarihlerde tutuklandıktan sonra operasyon genişletildi.

İSTANBUL'da, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaparak kamuyu 750 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen örgüt çökertilip 36 üyesi ve örgüt lideri E.Ç farklı tarihlerde tutuklandıktan sonra operasyon genişletildi. Halkalı Gümrüğü'ne gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 gümrük memurundan 3'ü bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, rüşvet ve belgede sahtecilik ile hayali ihracat yaparak kamuyu 750 milyon TL zarar uğrattığı tespit edilen 79 kişiye, 13 Aralık 2021 ve 1 Haziran 2022 tarihleri arasından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 53 kişiden 36'sı tutuklandı. Ardından sürdürülen operasyonlarda firari olarak aranan örgüt lideri E.Ç., Şişli'de bulunan bir kafenin bodrum katında yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan örgüt lideri E.Ç.'nin ifadesine göre, örgütün faaliyetlerini genellikle villa gibi lüks konutlarda gerçekleştirdiği bilgisi üzerine tespit edilen yerlerde yapılan aramalarda; çok sayıda farklı firmalara ait, e-imza, kaşe, evrak ve beyannameler ele geçirildi. Örgütün başta balkan ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yaptığı ihracatta devletten haksız şekilde 750 milyon lira KDV iadesi aldıkları tespit edildi.

ÖRÜGT ÇÖZÜLDÜ GÜMRÜK MEMURLARINA OPERASYON YAPILDI

Polisin konuyla ilgili çalışması ve şüphelilerin ifadeleri üzerine rüşvet almak, rüşvet vermek suçundan Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 14 gümrük memuru, 10 Haziran 2022 tarihinde İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RÜŞVET VE BELGEDE SAHTECİLİK OPERASYONUNDA 3 GÜMRÜK MEMURU TUTUKLANDI - Son Dakika

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