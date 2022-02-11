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Son dakika haberi... 'RÜŞVET' VE 'ZİMMET' OPERASYONUNDA ORMAN İŞLETME GÖREVLİLERİ DAHİL 4 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi... 'RÜŞVET' VE 'ZİMMET' OPERASYONUNDA ORMAN İŞLETME GÖREVLİLERİ DAHİL 4 GÖZALTI

11.02.2022 15:11

Son dakika gündem haberi: OSMANİYE'de, Amanoslar'da izinli kesilen orman ürünlerini, odun- kömür işiyle uğraşanlara satanlara yönelik 'rüşvet' ve 'zimmet' operasyonu düzenlendi.

OSMANİYE'de, Amanoslar'da izinli kesilen orman ürünlerini, odun- kömür işiyle uğraşanlara satanlara yönelik 'rüşvet' ve 'zimmet' operasyonu düzenlendi. Orman işletme görevlilerinin de aralarında olduğu 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesim yapan A.K.'nin, orman ürünlerini orman deposuna göndermesi gerekirken, Hatay ve ilçeleri ile Adana ve Mersin'de odun- kömür işiyle uğraşanlara sattığı belirlendi. Şüphelinin, usulsüzlüğün ortaya çıkmaması için de haksız kazandığı paradan orman işletme görevlileri M.S. ve Ö.K.'ye rüşvet verdiği saptandı. Jandarma, 'rüşvet' ve 'zimmet' suçları kapsamında M.S., Ö.K., A.K. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 8 cep telefonu, 2 CD çantası, 2 tabanca, 2 bilgisayar, 3 USB bellek, 1 SIM kart ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... 'RÜŞVET' VE 'ZİMMET' OPERASYONUNDA ORMAN İŞLETME GÖREVLİLERİ DAHİL 4 GÖZALTI
Son dakika haberi... 'RÜŞVET' VE 'ZİMMET' OPERASYONUNDA ORMAN İŞLETME GÖREVLİLERİ DAHİL 4 GÖZALTI
Son dakika haberi... 'RÜŞVET' VE 'ZİMMET' OPERASYONUNDA ORMAN İŞLETME GÖREVLİLERİ DAHİL 4 GÖZALTI

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Amanoslar, Jandarma, Rüşvet, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'RÜŞVET' VE 'ZİMMET' OPERASYONUNDA ORMAN İŞLETME GÖREVLİLERİ DAHİL 4 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 'RÜŞVET' VE 'ZİMMET' OPERASYONUNDA ORMAN İŞLETME GÖREVLİLERİ DAHİL 4 GÖZALTI - Son Dakika
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