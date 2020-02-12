Rüşvetle suçlanan eski Brezilyalı yöneticiye İspanya'da gözaltı - Son Dakika

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos'un (Pemex) eski yöneticisi Emilio Lozoya'nın Meksikalı savcıların talebiyle İspanya'da gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, ülkesinde katıldığı bir radyo programında, hakkında uluslararası yakalama emri olan Brezilyalı yönetici Lozoya'nın İspanyol polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık, Odebrecht ile rüşvet ilişkisi kurdukları şüphesiyle geçen yıl Lozoya ve eski Pemex yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatmıştı.

Odebrecht yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığının aleyhlerinde açtığı davada, adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 2010-2014 yıllarında ihale alma karşılığında Pemex yetkililerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti.

Eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya yakınlığıyla bilinen Lozoya, o dönemde şirketin üst yöneticisi olarak görev yapmıştı.

Lozoya, Odebrech ile ilgili Meksika'da açılan soruşturmada göz altına alınan ilk isim oldu.

Odebrecht rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'de görülen bir davada Adalet Bakanlığı ile vardıkları adli uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Odebrecht yöneticileri, petro-kimya şirketi Braskem'in Meksika petrol şirketi Pemex'ten ihale almak için 2010-2014 yıllarında şirket yöneticilerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etmişti.

Bu ülkelerden Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.