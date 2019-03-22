Son Dakika Haberleri: Rusya: "1 Haftada 21 Kez Sınırlarımıza Yaklaşıldı"

Rusya: "1 Haftada 21 Kez Sınırlarımıza Yaklaşıldı"

47 dakika önce

NATO ve ABD'ye ait uçakların sürekli Rusya sınırı yakınlarında uçuş yapmasından sonra Rusya bu hafta içi 21 uçağın sınırlarına yaklaştığını açıkladı.

Rusya:
NATO ve ABD'ye ait uçakların sürekli Rusya sınırı yakınlarında uçuş yapmasından sonra Rusya bu hafta içi 21 uçağın sınırlarına yaklaştığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Baltık Denizi ve Kırım semaları başta olmak üzere neredeyse tüm sınırlarda NATO ve Amerika'ya ait insansız hava araçları, ağır bombardıman uçakları gibi uçak tipleriyle Rusya sınırlarında bu hafta içinde 21 kez uçuş gerçekleştirildi. Buna karşılık Rusya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının önem amacıyla 4 kez kalkış yaparak tehlikeyi uzaklaştırdığı bildirildi. Yapılan açıklamada hiçbir yabancı ülkelere ait uçağın Rusya sınırlarına girmediği söylendi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Politika
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