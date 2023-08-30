Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'ın maddi desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl gönderilmesini görüşeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilmişti.
Ziyaret kapsamında gündeminde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması bekleniyor.
Son Dakika › Hukuk › Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek - Son Dakika