Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek - Son Dakika

Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek

Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye\'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek
Son Güncelleme: 30.08.2023 18:01

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Türk ve Rus dışişleri bakanlarının yarınki görüşmesinin gündem maddelerine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar'ın maddi desteğiyle 1 milyon ton tahılın Türkiye'de işlenerek ihtiyaç sahibi ülkelere gönderileceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'ın maddi desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl gönderilmesini görüşeceğini açıkladı.

HAKAN FİDAN RUSYA'YA GİDECEK

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilmişti.

Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek

Ziyaret kapsamında gündeminde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması bekleniyor.

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Son Dakika Hukuk Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek - Son Dakika
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