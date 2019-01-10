Son Dakika Haberleri: Rusya, 100 milyar dolarlık rezervi, yuan, yen ve euro'ya çevirdi

Rusya, 100 milyar dolarlık rezervi, yuan, yen ve euro'ya çevirdi

33 dakika önce

100 milyar dolarlık rezervini Çin yuanına, Japon yenine ve euro'ya dönüştüren Rusya Merkez Bankası, doların Rus dış rezervlerindeki payını tarihin en düşük seviyesine indirdi.

Rusya, 100 milyar dolarlık rezervi, yuan, yen ve euro'ya çevirdi, System.String[]
100 milyar dolarlık rezervini Çin yuanına, Japon yenine ve euro'ya dönüştüren Rusya Merkez Bankası, doların Rus dış rezervlerindeki payını tarihin en düşük seviyesine indirdi. Çin, Rusya-Çin ticaret hacminin 100 milyar doları aştığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:05 

Japon, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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