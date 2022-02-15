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Rusya: 15 Şubat, Batı'nın savaş propagandasının başarısızlık günü olarak tarihe geçecek - Son Dakika

Rusya: 15 Şubat, Batı'nın savaş propagandasının başarısızlık günü olarak tarihe geçecek

15.02.2022 12:20
Rusya: 15 Şubat, Batı'nın savaş propagandasının başarısızlık günü olarak tarihe geçecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ordusuna ait bazı birliklerin askeri üslerine geri dönmesine atıfta bulunarak "15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ordusuna ait bazı birliklerin askeri üslerine geri dönmesine atıfta bulunarak "15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek." dedi.

Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı Rus askeri birliklerinin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığını söyledi.

Söz konusu gelişmenin Batılı ülkelerin yürüttüğü propagandalara bir yanıt olduğunu savunan Zaharova, "15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Tek bir kurşun atılmadan, rezil ve yok edilmiş olarak." değerlendirmesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: 15 Şubat, Batı'nın savaş propagandasının başarısızlık günü olarak tarihe geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: 15 Şubat, Batı'nın savaş propagandasının başarısızlık günü olarak tarihe geçecek - Son Dakika
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