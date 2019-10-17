Son Dakika Haberleri: - Rusya 16 kez balistik füzelerini ateşledi
Son Dakika Güncel - Rusya 16 kez balistik füzelerini ateşledi

- Rusya 16 kez balistik füzelerini ateşledi

1 saat önce

- Rusya 16 kez balistik füzelerini ateşlediMOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, 'Gök Gürültüsü-2019' stratejik nükleer silah tatbikatı kapsamında 16 balistik füze atışı gerçekleştirdi.

- Rusya 16 kez balistik füzelerini ateşledi

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, 'Gök Gürültüsü-2019' stratejik nükleer silah tatbikatı kapsamında 16 balistik füze atışı gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 15-17 Ekim'de Karadeniz, Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinde gerçekleştirdiği başladığı "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatının görüntülerini yayınladı. RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzesinin ateşlendiği tatbikatta önceden belirlenen hedefler vuruldu. Tatbikatın son gününde yayınlanan görüntüler balistik füzelerin hem karadan hem de denizden ateşlendiği ve Rusya'nın Kamçatka adasındaki hedeflerin tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Rusya'nın daha önce açıkladığı tatbikat NATO ve ABD müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya'nın bu tatbikat ile nükleer savaş hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti.

- Rusya 16 kez balistik füzelerini ateşledi

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:27 Kaynak: İHA
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