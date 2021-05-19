Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar

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Rusya'dan Türk tarım ürünleriyle ilgili "Giriş yasağı" haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak, Türkiye'den getirilen ve satışa sunulmak üzere Belgorod'daki bir depoda bekletilen 17 ton çilekte tarım zararlısı bulunduğu bildirildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Voronej, Belgorod ve Lipetsk bölgeleri Rosselhoznadzor idaresinin yerel basına yaptığı açıklamaya göre, Technosnab LLC deposunda tutulan çileklerde Kaliforniya çiçek tripsine rastlandı. Türkrus sitesinin aktardığına göre, ürünlerin Türkiye'ye iade edileceği bildirildi. Geçen günlerde de yine Rusya, 9 ton taze çileği, 6.6 ton da biberin ülkeye girişine aynı nedenle izin vermemişti.

BU ÇİLEKLER NE OLACAK?

"Zararlı" kaşesi yiyen çileklerin Türkiye'de getirildikten sonra ya imha edileceği ya da pazarlarda satılacağı iddia ediliyor.

ÇİÇEK TRİPSİ NEDİR?

Çiçek tripsleri, 0.9–1.3 mm büyüklüğünde, oldukça küçük, ince uzun ve hareketli böceklerdir. Çiçek tripsleri, çileğin çiçek ve meyvesinin bitki özsuyunu emerek, çiçek dökümü ile verim düşüklüğüne, meyvenin küçük, sert ve çekirdekli olmasına, düzensiz olgunlaşmasına, bronzlaşmasına ve şekil bozukluğuna neden oluyor. Tripsler, çileğe emgi yerlerinden değişik bakteri, mantar ve virüs hastalıklarını bulaştırarak da zararlı olurlar.