Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Doğu'dan Rusya'ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu açıkladı.

FSB Direktörü Aleksandır Bortnikov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki terör örgütlerinden Rusya'ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu ve bu kişilerin ülke güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bortnikov, bu 2 bin kişinin insani koridorları kullanarak Rusya'ya dönmeye çalışabileceğini öne sürdü.

(İHA)