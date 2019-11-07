Son Dakika Haberleri: Rusya: "2 bin militan yakını güvenlik tehdidi"
Son Dakika Güncel Rusya: '2 bin militan yakını güvenlik tehdidi'

Rusya: "2 bin militan yakını güvenlik tehdidi"

6 saat önce

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Doğu'dan Rusya'ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu açıkladı.

Rusya:

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Doğu'dan Rusya'ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu açıkladı.

FSB Direktörü Aleksandır Bortnikov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki terör örgütlerinden Rusya'ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu ve bu kişilerin ülke güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bortnikov, bu 2 bin kişinin insani koridorları kullanarak Rusya'ya dönmeye çalışabileceğini öne sürdü.

(İHA)

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:28:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya: "2 bin militan yakını güvenlik tehdidi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]