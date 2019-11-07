Rusya: "2 bin militan yakını güvenlik tehdidi"
6 saat önce
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Doğu'dan Rusya'ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Doğu'dan Rusya'ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu açıkladı.
FSB Direktörü Aleksandır Bortnikov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki terör örgütlerinden Rusya'ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu ve bu kişilerin ülke güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bortnikov, bu 2 bin kişinin insani koridorları kullanarak Rusya'ya dönmeye çalışabileceğini öne sürdü.
(İHA)
Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde