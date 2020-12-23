Rusya 2 Kolombiyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika

Rusya, Kolombiya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya Büyükelçisi Alfonso Pedro Lasaro'nun Bakanlığa çağırıldığı, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğindeki 2 diplomatın ülkeden gönderilmesinin protesto edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu adım, Rusya ile Kolombiya arasındaki geleneksel dostane ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin ruhuna uymuyor. Mütekabiliyet ilkesinden yola çıkarak Rus tarafı Moskova'daki Kolombiyalı 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti." ifadesi kullanıldı.

Dün Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomattan ülkede "uygunsuz faaliyetler" içinde olduklarını öne sürerek ülkeyi terk etmesini istemişti.