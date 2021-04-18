Rusya, 20 Çek diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti - Son Dakika

Rusya, Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından 20 Çek diplomatı "istenmeyen adam" ilan ederek, Rusya'yı terk etmeleri için yarın gün sonuna kadar süre verdi.

Rusya ve Çekya arasındaki siyasi kriz devam ederken, Rusya'dan Çekya'ya misilleme geldi. Çekya'nın dün 20 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya'da 20 Çek diplomatı istenmeyen adam ilan ederek, Rusya'yı terk etmeleri için yarın gün sonuna kadar süre verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çek diplomatların yarın gün sonuna kadar Rusya'yı terk etmesi gerektiği ifade edilerek, Bakanlığın Rusya'nın Prag Büyükelçiliği çalışanlarının sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak Çekya'ya güçlü bir protestoda bulunduğu kaydedildi.

Dışişlerinin açıklamasından kısa bir süre önce ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir televizyon programında, Rusya'nın Çekya'ya yönelik cevabını çok yakında açıklayacağını ifade etmişti.

Rus basını ise Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktarmıştı. Büyükelçi Pivonka'nın ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın dün Rus diplomatların Çekya'dan sınır dışı edildiğini duyurulmasının ardından Çek tarafına misilleme tedbirleri hakkında bilgi verdiğini belirtmişti.

Çekya, dün 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda 2 kişinin ölümüne neden olan patlamada rolleri olduğu iddiasıyla 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış ve diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)