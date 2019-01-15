Son Dakika Haberleri: Rusya, 20 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini uzattı

Rusya, 20 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini uzattı

39 dakika önce

Rus mahkemesi, Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukrayna askerlerinden 20'sinin tutukluluk süresini 24 Nisan'a kadar uzattı.

Rusya, 20 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini uzattı, System.String[]
Rus mahkemesi, Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukrayna askerlerinden 20'sinin tutukluluk süresini 24 Nisan'a kadar uzattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:40 

Ukrayna, Ekonomi
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