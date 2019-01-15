Rusya, 20 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini uzattı
39 dakika önce
Rus mahkemesi, Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukrayna askerlerinden 20'sinin tutukluluk süresini 24 Nisan'a kadar uzattı.
Rus mahkemesi, Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukrayna
askerlerinden 20'sinin tutukluluk süresini 24 Nisan'a kadar uzattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:40
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