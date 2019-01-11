Rusya 2018'de Doğalgaz İhracatında Rekor Kırdı
1 saat önce
Rusya’nın doğalgaz ihracatıyla ilgili son rakamlar açıklandı. Başkan Vladimir Putin ile Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın bir araya geldiği toplantının ardından Kremlin’den yapılan açıklamada, 2018 yılında doğalgaz ihracatında rekor kırıldığı belirtildi. Rusya’nın doğalgaz ihracatı geçen sene 20 milyar metreküp artarak 225 milyar metrekübe yükseldi. Boru hatlarıyla yurt dışına yapılan doğalgaz sevkiyatı 2018’de yüzde 4,1 artarken, bu […]The post Rusya 2018’de doğalgaz ihracatında rekor kırdı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Rusya
'nın doğalgaz ihracatıyla ilgili son rakamlar açıklandı. Başkan Vladimir Putin
ile Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın bir araya geldiği toplantının ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, 2018 yılında doğalgaz ihracatında rekor kırıldığı belirtildi.
Rusya'nın doğalgaz ihracatı geçen sene 20 milyar metreküp artarak 225 milyar metrekübe yükseldi. Boru hatlarıyla yurt dışına yapılan doğalgaz sevkiyatı 2018'de yüzde 4,1 artarken, bu artış sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatında ise yüzde 70'i buldu. İhracattaki artışın büyük ölçüde, "Yamal SPG" adlı LNG fabrikasının kapasitesinin artırılmasından kaynaklandığı belirtildi.
Rusya'da doğalgaz üretiminde geçen sene son 18 yılın rekoru kırıldı. Enerji Bakanı Novak'ın yaptığı açıklamaya göre, ülkede 2018 yılında 725 milyar metreküp doğalgaz çıkarıldı. Bu rakam 2017 yılına kıyasla yüzde 5 fazla. Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Rusya 2017 yılında 210,2 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti. Bunun 24,4 milyon metrekübünü LNG oluşturmuştu.
The post Rusya 2018'de doğalgaz ihracatında rekor kırdı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:05
Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir
Rusya Dolara Müdahale Etti! Tarihin En Düşük Seviyesi Görüldü
Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı
Yalova'da Kurulacak Güneş Panelleri, Üretilecek Enerji Bakımından Dünyanın En Güçlüsü Olacak