Son Dakika Haberleri: Rusya 2018 Yılında 773 Milyar Metreküp Doğalgaz Üreterek Rekor Kırdı

Rusya 2018 Yılında 773 Milyar Metreküp Doğalgaz Üreterek Rekor Kırdı

13 dakika önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın 2018 yılında 773 milyar metreküp doğalgaz üreterek rekor kırdığını açıkladı. Rossiya 24 televizyonuna konuşan Novak, “Gaz sektöründen söz edecek olursak, 773 milyar metreküplük hacimle rekor miktarda gaz üretildi. Ayrıca gaz ihracatında 20 milyar metreküplük, yani 2017’ye kıyasla yaklaşık yüzde 10’luk artış kaydedildi” dedi. Doğalgaz üretimindeki artışın ana faktörleri olarak […]The post Rusya 2018 yılında 773 milyar metreküp doğalgaz üreterek rekor kırdı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya 2018 Yılında 773 Milyar Metreküp Doğalgaz Üreterek Rekor Kırdı, System.String[]
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın 2018 yılında 773 milyar metreküp doğalgaz üreterek rekor kırdığını açıkladı.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Novak, "Gaz sektöründen söz edecek olursak, 773 milyar metreküplük hacimle rekor miktarda gaz üretildi. Ayrıca gaz ihracatında 20 milyar metreküplük, yani 2017'ye kıyasla yaklaşık yüzde 10'luk artış kaydedildi" dedi.

Doğalgaz üretimindeki artışın ana faktörleri olarak Avrupa'da gaza olan talebin artmasını ve Yamal LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tesisindeki yeni ünitenin işletmeye alınmasını gösteren Novak, 2018'de LNG üretiminde yüzde 70'lik artış sağlandığını vurguladı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:28 

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