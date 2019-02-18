Rusya, 2020'de Hibrid Uçak Motoru Test Uçuşlarına Başlayacak
1 saat önce
Rusya (ABD) – Baranov Uçak Motoru Yapımı Merkezi Enstitüsü (TsIAM) CEO'su Mikhail Gordin, Rusya'nın 2020'de hibrid uçak motoru test uçuşlarına başlayacağını belirtti.
Rusya
(ABD
) – Baranov Uçak Motoru Yapımı Merkezi Enstitüsü (TsIAM) CEO
'su Mikhail Gordin, Rusya'nın 2020'de hibrid uçak motoru test uçuşlarına başlayacağını belirtti.
TASS haber ajansına konuşan Gordin, "Hibrid motor geliştirme projesinin ana kuruluşu olan TsIAM'da altyapısının hazırlandığı hibrid motoru, 2020'de uçuşların test edildiği laboratuvarda denenmeye başlanacak" ifadelerini kullandı.
Baranov Enstitüsü daha önceden, elektrikle çalışan uçak motorunun Ar-Ge çalışmalarının ilk aşaması olarak bu tarz hibrid bir motor tasarlama planları olduğunu açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:37 Kaynak: DHA
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