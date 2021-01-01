- Rusya 2021'e Havai Fişeklerle "merhaba" Dedi - Son Dakika

- Rusya 2021'e Havai Fişeklerle "merhaba" Dedi

01.01.2021 12:52

- Rusya 2021'e havai fişeklerle "merhaba" dedi Rusya'da her yıl görkemli kutlamalara ev sahipliği yapan Moskova, 2021'i havai fişek gösterisi ile karşıladı.

- Rusya 2021'e havai fişeklerle "merhaba" dedi

MOSKOVA - Rusya'da her yıl görkemli kutlamalara ev sahipliği yapan Moskova, 2021'i havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Yeni yılı en görkemli kutlayan ülkelerden Rusya'da, başta Kremlin Sarayı çevresi olmak üzere kent meydanlarında yapılan yeni yıl kutlamaları salgın engeline takılarak iptal edilmişti. Yeni yıla korona virüs salgınına yönelik yasakların gölgesinde giren Rusya, bu sene yılbaşını yalnızca havai fişek gösterisi ile kutladı. Polis, geçtiğimiz yıllarda yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Kremlin Sarayı etrafında sıkı güvenlik önlemleri alırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydan ve sokaklar boş kaldı. Ruslar yeni yıla evlerinde girdi.

- Rusya 2021'e Havai Fişeklerle merhaba Dedi
- Rusya 2021'e Havai Fişeklerle merhaba Dedi
- Rusya 2021'e Havai Fişeklerle merhaba Dedi
- Rusya 2021'e Havai Fişeklerle merhaba Dedi

Kremlin Sarayı, Yeni Yıl, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Rusya 2021'e Havai Fişeklerle 'merhaba' Dedi - Son Dakika


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