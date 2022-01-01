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Rusya, 2022'ye hava fişek gösterileri ve kutlamalarla girdi - Son Dakika

Rusya, 2022'ye hava fişek gösterileri ve kutlamalarla girdi

01.01.2022 01:11
Rusya, 2022'ye hava fişek gösterileri ve kutlamalarla girdi

Rusya, Kovid-19 salgınına rağmen 2022'ye hava fişek gösterileri ve eğlence programlarıyla girdi.

Rusya, Kovid-19 salgınına rağmen 2022'ye hava fişek gösterileri ve eğlence programlarıyla girdi.

Coğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova'dan 9 saat önce yeni yıla girdi.

Başkent Moskova'da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı.

Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi.

Saatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı.

Yeni yılın ilk anlarında Moskova genelinde 11 meydan ve 15 parkta hava fişek gösterisi yapıldı. 4 dakika boyunca şehir genelinde 30 binin üzerinde hava fişek patlatıldı.

Gösteriyi şehirde aynı anda toplam yarım milyon civarında kişinin izlediği ifade edildi.

Daha sonra vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi, düzenlenen eğlence programlarına katıldı. Parklarda açılan buz pateni pistlerinde ve panayırlarda aileler çocuklarla birlikte vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da yaşadığı mahallelerdeki alanlarda kendi havai fişek gösterisini organize etti.

Kızıl Meydan, havai fişek gösterisi öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle akşam saatinden itibaren halkın girişine kapatıldı.

Yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-9 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edildiği Rusya'da, tatil boyunca eğlence organizasyonları ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.

-Rusya'da Kovid-19 durumu

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 638 artarak 10 milyon 499 bin 982'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 912 artışla 308 bin 860'a çıktı.

Ülkede aralık başında 33 bin civarında olan vaka sayısı her geçen gün azalarak 20 binlere geriledi. Can kaybı ise ay başında 1200'ün üzerindeyken ay sonunda bu rakam 1000'in altına düştü.

Rusya'da, 78 milyon 694 bin 436 kişi Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı, 74 milyon 539 bin 609 kişi ise tam aşılandı.

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Togo Cumhuriyeti, Kızıl Meydan, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, 2022'ye hava fişek gösterileri ve kutlamalarla girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, 2022'ye hava fişek gösterileri ve kutlamalarla girdi - Son Dakika
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