ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( NASA ) Başkanı Bill Nelson , 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasındaki ISS'e yönelik iş birliğinin, istasyonun faaliyetinin son ereceği 2030'a kadar sürmesini umduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Rusya 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılacak - Son Dakika

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