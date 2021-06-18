Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor - Son Dakika

RUSYA, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı" açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın bu kararına ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Ersoy, "Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" dedi.