Üye Girişi
Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor (2) - Son Dakika

Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor (2)

18.06.2021 21:32
Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor (2), System.String[]

KARAR, ANTALYA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDIRusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını 22 Haziran'dan itibaren kaldırması, Antalya turizm sektöründe büyük sevinçle karşılandı.

KARAR, ANTALYA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI

Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını 22 Haziran'dan itibaren kaldırması, Antalya turizm sektöründe büyük sevinçle karşılandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Beklediğimiz bir karardı. İki heyet vardı. Yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir sorun kalmadığı ortaya çıktı. Rusya pazarı bizim için en önemli pazardır. 21'inden itibaren artık açılması, normalleşmesi turizm ve bütün işletmeler için şu anda büyük faydası olacak. Buna bağlı olarak ayın 21'inden itibaren kısıtlamaların bizde de kaldırılması gerekiyor. Çünkü oteldeki müşteriler ancak 20.30-21.00 gibi, yemekten sonra otelden çıkıyor. Onun için akşamları sokağa çıkma kısıtlaması ve işyerlerinin açık olmasıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Bu Antalya açısından çok iyi bir haber, en azından haziranı kaybettik ama temmuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.

Turistik otelde müdürü Müdür olarak sektörde hizmet veren Ali Kızıldağ, Rusya'nın kapatma kararıyla birlikte özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çok titiz ve detaylı çalışmalarıyla Rusya Federasyonu'na yapılan ziyaretin ardından bir Rus heyetin Türkiye'ye gelip incelemelerde bulunacağı kararı alındığını hatırlattı. Tüm sektör olarak bu heyetin gelişini beklediklerini ve 17 Haziran Perşembe sabah erken saatlerde de Antalya'ya ulaşan heyetin direkt havalimanında denetimlere başladığını kaydeden Kızıldağ, şöyle dedi: "Oradan Side bölgesine geçerek otel ve alan denetimleri yaptı. Orada hem konaklayıp hem denetleyecekleri Calista Luxury Hotel'e geldiler. Çok büyük ekip halinde çalışan Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ilgili sunumlarını yaptı. Akabinde otel denetimi gerçekleşti. Bütün kamu ve özel sektör çalışanlarının özverili takım çalışmasıyla iki yıldır Türkiye turizm sektörünün bu konudaki başarılı performansı ilgili heyet tarafından da gözlemlendi. ve müjdeli haberi bekliyorduk. Hem Rus tarafı hem Türk tarafı açısından olumlu bir gelişme olan bu sonuca ulaştık. Herkese hayırlı olsun."

Rusya'dan turist getiren en büyük tur operatörlerinden birinde operasyon müdürü olarak görev yapan Yeliz Bilgin Ezici, "Rus uzmanlardan oluşan heyetin salgınla ilgili durumu değerlendirmek ve turizme elverişliliğini değerlendirmek için Antalya'ya yaptığı ziyaretin ardından Rus makamlarınca yapılan 22 Haziran'da Türkiye'ye yapılacak tüm uçuşlara müsaade edileceğine ilişkin açıklama hepimizi çok sevindirdi. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarının düşmesi gibi gelişmelerin ardından beklentimiz de bu yöndeydi. Pegas Touristik olarak sezon başından bu yana tüm kaynaklarımızla,  beklemede olan yoğun bir talep üzerine gerçekleşecek ve çok verimli olacağını düşündüğümüz bu operasyon için hazırlanıyoruz. Umut ettiğim gibi her şey yolunda giderse, uzayacak bir yaz sezonu bekliyorum. Rus pazarında emek veren tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,


Antalya, Haziran, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Veyis Ateş mesleğine devam etmeyi düşünüyor mu? Canlı yayında açıklık getirdi 21:47 Veyis Ateş mesleğine devam etmeyi düşünüyor mu? Canlı yayında açıklık getirdi Canlı yayında pahalı paltosu soruldu, Veyis Ateş ailesiyle yanıt verdi: Orta halin biraz üstünde bir aileydik 20:57 Canlı yayında pahalı paltosu soruldu, Veyis Ateş ailesiyle yanıt verdi: Orta halin biraz üstünde bir aileydik Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel ilk 11'i 20:32 Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel ilk 11'i
Tekne hayranlığını 19:21 Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü 18:25 Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış

Son Dakika Haberleri
18:38 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
18:21 Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı
18:07 EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
Zamalek cephesinden sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir Zamalek cephesinden sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Atmaca Gemisavar Füzesi" paylaşımı: Hedef tam isabetle vuruldu         
21:20
Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti         
20:46
Veyis Ateş 10 milyon euro iddiasını yalanladı, İsmail Saymaz ses kaydını dinledim diyerek karşı çıktı Veyis Ateş 10 milyon euro iddiasını yalanladı, İsmail Saymaz ses kaydını dinledim diyerek karşı çıktı         
20:25
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi         
18:39
Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı         
18:06
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 22:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement