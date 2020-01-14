Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı - Son Dakika
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Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı

6 saat önce

Rusya ordusu, ülkenin orta kısımlarından başlayarak Kırgızistan ve Tacikistan'a kadar uzanan bölgede balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve 25 bin askeriyle büyük bir tatbikata başladı.

Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı, System.String[]

Rusya ordusu, ülkenin orta kısımlarından başlayarak Kırgızistan ve Tacikistan'a kadar uzanan bölgede balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve 25 bin askeriyle büyük bir tatbikata başladı.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Federasyonu'nun kuzeyinden başlayarak Urallar, Sibirya ve Volga bölgesi hattının oluşturduğu orta kısımlarında başlayan tatbikata ülke dışındaki üslerin bulunduğu Kırgızistan ve Tacikistan'ın da dahil edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada 25 bin Rus askerinin tatbikatta aktif görev aldığı ifade edilirken, İskender-M balistik füzeleri, S-300 ve Pantsir-C1 hava savunma sistemleri, topçu ve hava birliklerinin tatbikatta kullanıldığı ifade edildi. Tatbikata en çok askeri birliklerin Ekaterinburg, Samara ve Novosibirsk bölgelerinden dahil olduğu ifade edilirken yayınlanan görüntülerde balistik füzelerinin aktif edilmesi, S-300 ve Pantsir-C1 hava savunma sistemlerinin kurulumu ile ilgili detaylara yer verildi.


Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımla tatbikatın önemini ifade ederken tatbikatın ne kadar süreyle gerçekleşeceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Rusya son yıllarda askeri tatbikatlarını Karadeniz kıyılarında yoğunlaştırırken ülkenin orta kısımlarından Orta Asya'ya uzanan bölgede uzun süredir büyük ölçekli askeri tatbikat gerçekleştirmemişti. - MOSKOVA

Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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