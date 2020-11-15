Rusya: 3-2 - Son Dakika

Rusya: 3-2

15.11.2020 21:56
Rusya: 3-2, System.String[]

Olgucan KALKAN / STAT: Şükrü SaracoğluHAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw SiejkaTÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk.

Olgucan KALKAN/

STAT: Şükrü Saracoğlu

HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka

TÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci)RUSYA: Guilherme - Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin (Dk. 79 Fobin), Ozdoyev, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Aleksey Miranchuk (Dk. 79 Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolontyi (Dk. 70 Erokhin)GOLLER: Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder, Dk. 52 (P) Cenk Tosun (Türkiye) - Dk. 11 Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya)KIRMIZI KART: Dk. 24 Semenov (Rusya)SARI KARTLAR: Merih Demiral, Cenk Tosun, Cengiz Ünder (Türkiye) - Zobnin, Dzhikiya, Kudryashov, Fomin (Rusya)

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 5'inci maçında Türkiye, Şükrü Saracoglu Stadyumu'nda konuk ettiği Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Kenan Karaman, 32'nci dakikada Cengiz Ünder ve 52'nci dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Rusya'nın mücadeledeki golleri ise 11'inci dakikada Cheryshev ve 57'nci dakikada Kuzyaev'den geldi.

8'inci dakikada Caner Erkin'in çıkarken yaptığı pas hastasında topu önünde bulan Miranchuk'un içeri çevirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Cheryshev'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Rusya atağında Zobnin'in ortasında ceza sahası içindeki Zabolotnyi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 11'inci dakikada Rusya öne geçti. Merih Demiral'in kaptırdığı top sonrasında Kuzyaev topla sağ kanattan çizgiye inip, içeri çevirdi. Altıpasın hemen önünde Cheryshev'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.24'üncü dakikada Rusya 10 kişi kaldı. Rusya savunmasının hatalı geri pasında Cenk Tosun araya girdi. Cenk, Semenov'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Marciniak, Semenov'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.26'ncı dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen milli takım atağında Caner Erkin ortasını yaptı. Ön direkte Kenan Karaman kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.32'nci dakikada Türkiye öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz Ünder, sağ kanattan hareketlenen Kaan Ayhan'ı gördü. Çizgiye kadar inen Kaan Ayhan tekrardan Cengiz Ünder'i gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cengiz'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Guilherme'nin sağından ağlara gitti: 2-1.İlk yarı millilerin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.46'ncı dakikada sol kanattan gelişen Rusya atağında ceza sahasına giren Ozdoev, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert ayaklarıyla topu kornere gönderdi.51'inci dakikada Türkiye penaltı kazandı. Cengiz'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Ozan Tufan, Kuzyaev'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Semenov penaltı noktasını gösterdi.52'nci dakikada penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlak ve kaleci Guilherme'yi ters köşelere gönderdi: 3-1.57'nci dakikada Rusya farkı 1'e indirdi. Miranchuk'un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Karavaev topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Kuzyaev'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.67'nci dakikada Cenk Tosun'un pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.75'inci dakikada sağ kanattan topla buluşan Karayaev, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci Mert topu çelmeyi başardı. Seken topu Türkiye savunması uzaklaştırmayı başardı.Hızlı gelişen Türkiye atağında topla rakip yarı sahaya geçen Hakan Çalhanoğlu, pasını Ozan Tufan'a aktardı. Kudryashov'dan topu kurtaran Ozan Tufan, ceza sahası sağ çaprazındaki Cenk Tosun'u gördü. Cenk'in sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, sahasında Rusya'yı 3-2 mağlup etti.MİLLİLER, 4 MAÇ ARADAN SONRA GALİPUEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 5'inci maçında sahasında Rusya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Grupta oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alan milliler, böylelikle ilk kez 3 puanla tanıştı. Ay yıldızlılar, bu galibiyetle Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetiyle tanıştı.MİLLİLER 1 YIL SONRA KAZANDI, 2020 YILINDAKİ İLK GALİBİYETResmi maçlardaki son galibiyetini 17 Kasım 2019'da EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı mağlup ederek alan Türkiye, 1 yıllık aranın ardından galibiyet aldı.

A milliler, 1 yıllık aranın ardından galibiyetle tanıştı. Son olarak EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında deplasmanda Andorra'yı mağlup eden ay yıldızlılar, Rusya galibiyetiyle yaklaşık 1 yıl sonra 3 puanla tanıştı. Milliler, Rusya maçında 2020 yılındaki ilk galibiyetini de almış oldu.


Caner Erkin, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rusya: 3-2 - Son Dakika Spor


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