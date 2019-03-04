Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Baykal Gölü'nde Mayolu Buz Pateni Yarışı Nefes Kesti

Rusya'nın Baykal Gölü'nde Mayolu Buz Pateni Yarışı Nefes Kesti

31 dakika önce

Rusya'nın Baykal Gölü'nde mayolu buz pateni yarışı nefes kesti.

Rusya'nın Baykal Gölü'nde mayolu buz pateni yarışı nefes kesti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:01 Kaynak: Youtube

Rusya Federasyonu, Genel
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