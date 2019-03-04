Rusya'nın Baykal Gölü'nde Mayolu Buz Pateni Yarışı Nefes Kesti
31 dakika önce
Rusya'nın Baykal Gölü'nde mayolu buz pateni yarışı nefes kesti.
Rusya
'nın Baykal Gölü'nde mayolu buz pateni yarışı nefes kesti
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:01 Kaynak: Youtube
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